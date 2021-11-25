INTERPOL'e BAE'li başkan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Tümgeneral Ahmed Nasser Al Raisi, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (INTERPOL) yeni başkanı seçildi.

Al Raisi böylelikle, bu göreve seçilen ilk Arap isim olmuş oldu.

BAE'li generalin görev süresi 4 yıl olacak.

Adaylığı tartışmalara konu Al Raisi hakkında, işkence suçlamaları bulunuyordu.

Al Raisi'nin, Kasım 2018'e BAE'de "casusluk" iddiasıyla tutuklanan siyaset bilimci Matthew Hedges'e ve BAE'deki hükümete muhalif olan Ahmed Mansur'a işkence yaptığı iddia edilmişti.