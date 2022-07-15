Instagram'da ücretli gönderi dönemi başlıyor!

Instagram abonelik özelliğini genişletiyor. Instagram CEO'sunun açıklamasına göre, artık ücretli gönderi ve Reels paylaşmak mümkün.

Sosyal medya fenomenleri, Instagram’ın abonelik tabanlı sistemi sayesinde istedikleri gönderileri paralı olarak yayınlayabilecek.

İlk olarak geçtiğimiz yıl başlatılan abonelik hizmeti, hızla genişlemeye devam ediyor. Instagram CEO’su Adam Mosseri tarafından yapılan açıklamaya göre, artık bazı gönderileri de gizlemek mümkün olacak. Bu gönderileri görmek isteyen kullanıcılar, ücretli abone olmak zorunda kalacak.

Daha önce Story (veya Hikaye) için sunulan abonelik tabanlı özellik, içerik oluşturucuların Instagram’dan daha fazla para kazanmasını mümkün hale getiriyor. Son güncellemeyle birlikte gönderiler ve Reels videoları da gizlenebilecek.

Instagram CEO’su Adam Mosseri’nin açıklamasına göre, yalnızca aboneler tarafından görülebilen gönderilerin şimdilik sınırı bulunmuyor. Mosseri ayrıca abonelik üzerinden gizli gönderi ve Reels paylaşma yeteneğinin, şimdiye kadar en fazla alınan talep olduğunu söyledi.

İçerik oluşturucuları, profillerinde bir abonelik sayfası da oluşturabilecek. Bu özel sayfa sayesinde içerik oluşturucusuna abone olan kullanıcılar, gizli tüm Reels ve gönderileri tek bir ekranda görebilecek.

Yeni abonelik güncellemesiyle birlikte içerik oluşturucularına birtakım mesaj hakkı da tanındı. Buna göre, aynı anda 30 aboneye kadar mesaj göndermek mümkün olacak. Adam Mosseri, Instagram’ın içerik oluşturucularının para kazanacağı en iyi yer olacağını söyledi.

Türkiye için abonelik fiyatı ne kadar?

Daha önce Instagram abonelik Türkiye fiyatı 60,99 TL’den başlayıp 84,99 TL’ye kadar çıkıyordu. Ancak yeni fiyatların ne zaman resmi olarak duyurulacağını şimdilik bilmiyoruz.

•Abone rozeti: Abone olduğunuz hesaba mesaj gönderdiğinizde ve paylaşımlarına yorum yaptığınızda kullanıcı adınızın yanında size özel bir rozet gözükecek.

•Abonelere özel hikaye ve canlı yayın: Hesabın sadece abonelerine açık olacak şekilde paylaştığı hikayeleri ve canlı yayınları görebileceksiniz.