İnsanlık gıda kıtlığı ile karşı karşıya! Dünyadaki tahılların yarısını stokladılar
Çin, geçen yıl dünyadaki tahılların yarısını stokladı. Pekin, stok politikasına devam ederse, bu yıl dünyadaki mısırın yüzde 69’u, pirincin yüzde 60’ı ve buğdayın yüzde 51’i Çin stoklarında olacak.
Geçen yıl dünyadaki tüm tahılların yarısını stokladığı ortaya çıkan Çin, gıda stoklarının tarihi seviyelerde olduğunu kasım ayında doğrulamıştı.
Ulusal Gıda ve Stratejik Rezerv İdaresi, buğday stoklarının ülkeye bir buçuk yıl yetecek seviyede olduğunu açıkladı.
Ülkede geçtiğimiz nisan ayında gıda israfı yasadışı ilan edilirken, Çin Meclisi gıda güvenliği yasası için hazırlık yapmaya başladı.
"Çin stoku sürdürecek"
ABD Tarım Bakanlığı Çin’in 2022’de tahıl stokunu sürdüreceğini tahmin ediyor. Bu gerçekleşirse küresel mısır rezervlerinin yüzde 69’u, pirinç rezervinin yüzde 60’ı ve buğdayın yüzde 51’i Çin stoklarında olacak.
Çin'in gıda stoku politikasına gerekçe, 'yerli üretimin tüketimi karşılayamaması ve yüksek kaliteli yabancı gıda ürünlerine gelen iç talep' gösteriliyor.
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