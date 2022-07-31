"İnsanlığı" uyarmak için Uzay Kuvvetleri üssüne girmeye çalıştı

Adının Corey Allan Johnson olduğu öğrenilen ABD'li, çaldığı Ford F-150 model kamyonu eyaletin Brevard County bölgesindeki Patrick Uzay Kuvvetleri Üssü'ne doğru sürdü.

Üssün girişinde güvenlik görevlileriyle karşı karşıya gelen Johnson, gözaltına alındı.

Military.com'un haberine göre Johnson, yakalandığında ABD Başkanı tarafından kendisine verilen bir görevde olduğunu iddia etti.

Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yetkilileri uyarmak için üsse gitmesi gerektiğini söylediğini savundu. Polis tutanaklarında şüpheliyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Johnson, aracı üç gün önce ele geçirdiği ve sahibinin kim olduğunu bilmediğini, ABD Başkanı'nın kafasının içinden ona aracı alması gerektiğini söylediğini belirtti.

Johnson'ın iddiasına göre "Biden, Çin ejderhalarıyla ABD'li uzaylıların savaştığını ve bu konuda hükümetin uyarılması gerektiğini" söyledi.

Araç hırsızlığı nedeniyle gözaltına alınan Johnson'ın, Uzay Kuvvetleri Üssü'ne giremediği öğrenildi.

Henüz kurulma aşamasındaki Uzay Kuvvetleri, kadrosunu oluşturmakla ve diğer şubelerdeki bazı işleri devralmakla meşgul.

Patrick Uzay Kuvvetleri Üssü, şu anda ABD'nin Amerika'nın doğu kıyısındaki uydu fırlatmaları ve operasyonlarından sorumlu.

Kaynak: Independent Türkçe, Military.com, VICE