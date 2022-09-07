İngiltere'nin yeni Sağlık Bakanı Coffey'in görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilen Dışişleri Bakanı Liz Truss, dün Kraliçe 2. Elizabeth tarafından başbakan olarak atandı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra İngiltere'nin üçüncü kadın başbakanı olan Liz Truss, Therese Coffey'nin yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olduğunu duyurdu.

TRUSS'UN YAKIN ARKADAŞI

Liz Truss'un yakın arkadaşı olan 50 yaşındaki Coffey İngiliz kamuoyunun yakından tanıdığı bira, müzik ve futbol aşığı olmasıyla biliniyor. Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey sapkınlığa karşı geleneksel evliliği desteklerken sıkı kürtaj karşıtı.

KOYU KATOLİK

Muhafazakar Parti Milletvekili koyu Katolik Coffey sapkınlığa karşı geleneksel evliliği desteklerken sıkı kürtaj karşıtı. Coffey, Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yayınlanan raporlarda engelli ölümlerini gizlemesi ülkede büyük tepki çekmişti.

SAĞLIKSIZ ALIŞKANLIKLARI

Sağlıksız obez hali, sosyal medyaya düşen bir elinde puro diğer elinde içki şişesi ile görüntüsü yeni Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Therese Coffey'i uzun süre eleştirilerin odağında tutacak gibi görülüyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Emeklilik ve Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde muhafazakar ve sert duruşuyla büyük bir kesimin tepkisini çeken Coffey'nin "Sağlık Bakanı" olarak atanması sosyal medyada tep yağmasına sebep oldu.