İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in sarayı uçuşa yasaklandı
İngiltere'de bir güvenlik incelemesi raporu sonucuna göre, Windsor Kalesi'ne hava sahası kısıtlamaları getirme kararı alındı.
Dünya 12.01.2022, 08:49
Şu anda İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ana ikametgahı olan Windsor Kalesi üzerindeki hava sahası, bu ay içinde uçuşa yasak bölge haline gelecek.
Karar, bölgedeki bir güvenlik ihlalinden haftalar sonra alındı.
Thames Valley Polisi ve Büyükşehir Polis Teşkilatı ve Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) Windsor için kısıtlı bir hava sahası emrini onayladı.
Polis, yasak bölge üzerinden yapılacak herhangi bir uçuşun izin gerektireceği ve emri ihlal eden herkesin yargılanacağını söyledi.
Scotland Yard, CAA'ya uçuşa yasak bölge başvurusunun, belirli bir tehditle ilgili olmaktan ziyade “Windsor Kalesi'ndeki güvenlik düzenlemelerinin devam eden incelemesinin” bir parçası olduğunu söyledi .
Hava sahası kısıtlamaları 27 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
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