İngiltere’de parlamento binasına boyalı saldırı

Hayvan haklarını savunan bir grubun üyeleri yeni Başbakan Liz Truss’ın parlamentoya gidişi sırasında eylem yaptı.

Bazı üyeler parlamento binasına boya fırlatırken bir kısmı da Parlamento binasının dışındaki kaldırıma kendilerini yapıştırdı.

Süt hayvancılığının iklim krizine neden olduğunu savunan grup üyeleri hükümetin bu konuda harakete geçmesi gerektiğini söyledi.

Aynı grup daha önce de Londra’daki bazı mağazalardaki sütleri yere dökerek protesto eylemi gerçekleştirmişti.