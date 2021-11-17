İngiltere'ye ait F35 savaş uçağı Akdeniz'e düştü
Akdeniz üzerinde rutin operasyonlar gerçekleştiren bir İngiliz F35 jetinin denize düştüğü belirtildi.
Dünya 17.11.2021, 18:51
İngiliz Savunma Bakanlığının açıklamasında, "HMS Queen Elizabeth gemisinden kalkan uçağın pilotunun bu sabah Akdeniz'deki rutin uçuş operasyonları sırasında kendini fırlattığı" belirtildi.
Uçak denize düşerken pilotun güvenli şekilde gemiye geri döndüğü kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bu nedenle daha fazla yorum yapılmayacağı ifade edildi.
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