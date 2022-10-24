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İngiltere'ye 7 hafta, 3 başbakan

İngiltere'de Liz Truss’ın istifasının ardından Muhafazakar Parti’de seçim yarışı yeniden başladı. Eski Başbakan Boris Johnson aday olmayacağını açıkladı. Daha önce liderliği Truss'a kaybeden eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yarışın favorisi.

Dünya 24.10.2022, 07:34
İngiltere'ye 7 hafta, 3 başbakan

İngiltere’de yeni başbakan bu hafta belli olacak.

Bu isimlerle birlikte İngiltere, yedi haftada üçüncü kez başbakan değiştirmiş olacak.

Başbakan adayları arasında ismi geçen Boris Johnson  yarıştan çekildiğini açıkladı.

Johnson, aday olmak için gerekli milletvekilli desteğine sahip olmasına rağmen parti birliği ve çıkarı için aday olmadığını belirtti.

Johnson açıklamasında “Sunacak çok şeyim olduğuna inanıyorum, ama korkarım bu doğru zaman değil" ifadelerini kullandı.

Sunak yarışın favorisi

Muhafazakar Parti’nin liderlik yarışının Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Avam Kamarası Başkanı Penny Mordaunt  arasında geçmesi bekleniyor.

Son duruma göre Sunak 146, Mordaunt 24 vekilin desteğini aldı. Muhafazakar partide liderlik yarışında yer almak için 100 vekilin desteği gerekiyor.

Eski Maliye Bakanı Sunak yarışın favori ismi olarak gösteriliyor. Yeni başbakanın 28 Ekim’e kadar belli olması planlanıyor.  

Boris Johnson ev partisi nedeniyle soruşturma altında

Boris Johnson'ın adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyordu

Parti liderliği ve aynı zamanda ülkenin yeni Başbakanı olmak için yarışa katılacaklar arasında eski Başbakan Boris Johnson'ın da ismi öne çıkmıştı.

Dominik Cumhuriyeti'ndeki tatilini yarıda keserek İngiltere'ye dönen Johnson'ın resmen adaylığını açıklamasa da eski Başbakanın liderlik yarışına katılacağına kesin gözüyle bakılmıştı.

Ancak, COVID-19 salgını sırasında Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Johnson'ın, soruşturmanın sonucuna göre parlamentodan ihraç edilme ya da milletvekilliğinden atılma olasılığı da bulunuyor.

Liz Truss rekor sürede istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss, Johnson'ın yerini almak için verdiği mücadelede, rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'a karşı seçim yarışını kazanarak, 5 Eylül'de ülkenin yeni başbakanı olmuştu.

Ülkede art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanması üzerine 44 gün görevde kalan Truss 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.

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