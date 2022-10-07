İngiltere ülke genelinde üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabilir

Şirket perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin enerji piyasalarında “benzeri görülmemiş bir çalkantı ve oynaklık” yarattığını belirterek, santrallere öncelik vermek için ülke genelinde üç saatlik dilimlerde önceden planlanmış elektrik kesintileri olabileceğini söyledi.

İngiltere, elektrik santralleri için doğal gaza ve Avrupa'dan ithal edilen elektriğe ağırlık veriyor.

Haber, Liz Truss'un Avrupalı ​​liderlerden enerji maliyetlerinin üstesinden gelmek için birlikte çalışmalarını istemesiyle geldi.

Başbakan, Avrupa Siyasi Topluluğunun Prag'daki ilk toplantısına katıldı ve burada enerji maliyetleri ve artan enflasyon gibi konularda “komşularımızla” çalışmak istediğini söyledi.

National Grid, soğuk havanın Avrupa'dan elektrik ithalatı olmaması ve düşük rüzgar enerjisi üretimi ile çakışması durumunda, gaz arzında bir düşüş olmasa bile mümkün olduğunu söyledi.