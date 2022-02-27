İngiltere: Putin için sonun başlangıcı olabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna güçlerinin direnmeye devam ettiklerini söyleyen Truss, "Savunma desteğimiz askeri alanda devam edecek" dedi.

"Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar"

Saldırıların uzun süreli olabileceğinin de altını çizen Truss, "Bu birkaç yıl olabilir. Rusya'nın güçleri olduğunu biliyoruz ama Ukraynalılar cesur ve ülkelerini korumaya kararlılar" açıklamasında bulundu.

Rusya'ya çatışmayı tırmandırmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını aktaran Truss, bu durumun Putin için sonun başlangıcı olabileceğini de ifade etti.

Rusya'nın görüşmeler askeri birliklerini geri çekmesi gerektiğini söyleyen Truss, Ukrayna'dan gelen mülteciler için neler yapılabileceği konusunda çalıştıklarını açıkladı.