İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

İngiltere'de Boris Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve yeni başbakanı seçme süreci tamamlandı. Ülkedeki ekonomik gidişat sebebiyle, kim olacağı ve politikaları merakla beklenen İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın, halk ve parlamento baskısı sonucunda istifa etmesinin ardından gözler seçilecek yeni başbakandaydı. Ülkede 40 yılın ardından ilk kez çift haneli rakamlara ulaşan enflasyon ve doğal gaz toptan fiyatlarında gerçekleşen artışın yarattığı panik, halkın, hükümetin başına kimin geleceği merakını körüklemişti.

Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan sekiz aday arasından son tura Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss kalmıştı.

Bugün Muhafazakar Parti’nin yeni lideri ve yeni başbakanı seçme süreci tamamlandı. Kim olacağı merakla beklenen, İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu.

Truss, ülke tarihinde başbakanlık görevine gelen üçüncü kadın siyasetçi oldu.

Yeni başbakanın vaatleri arasında "göçmenleri Türkiye'ye göndermek" vardı.