İngiltere'nin taze Kralı Charles'ın taç töreni tarihi belli oldu

Tarihi törende Konsort Kraliçe Camilla da, eşi Kral 3. Charles’ın yanında olacak ve taç giyecek.

Kral Charles, annesi Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümünün ardından ülkenin yeni hükümdarı olmuştu. Ancak taç giyme töreni, Kral’ın yeni hükümdarlığının sembolik bir kutlaması olacak.

Kraliçe 2. Elizabeth’in tacını taktığı Haziran 1953’ten yaklaşık 70 yıl sonra, ülkede ilk kez taç giyme töreni gerçekleştirilecek.

Buckingham Sarayı, törenin ülke tarihinin geleneklerine dayanacağını ancak aynı zamanda hükümdarlığın bugünkü rolüyle birlikte geleceğe bakışını da yansıtacağını bildirdi.

Kraliçe Camilla da törenle taç giyecek

Konsort Kraliçe Camilla, törenin bir parçası olarak, Kral’ın taç giyme törenine benzer ancak daha basit bir törenle taç giyecek.

Taç giyme töreninde 74 yaşında olacak Kral Charles, taç giyen en yaşlı hükümdar olacak.

6 Mayıs tarihi, aynı zamanda Kral’ın torunu, Prens Harry ve eşi Meghan’ın oğlu Archie’nin de dördüncü yaş günü olacak.

Taç giyme törenleri 900 yıldan fazla bir zamandır Londra’daki Westminster Kilisesi’nde gerçekleştiriliyor.

Tören, Canterbury Başpiskoposu tarafından gerçekleştirilecek.

Kraliçe 2. Elizabeth'in taç giyme töreni yaklaşık üç saat sürmüştü. Ancak Kraliyet kaynakları, gelecek yılki törenin daha kısa ve çok daha az sayıda misafirle olacağını belirtiyor.