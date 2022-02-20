İngiltere Kraliçesi koronavirüse yakalandı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
Dünya 20.02.2022, 15:04 20.02.2022, 15:07
Konuya ilişkin açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.
Buna göre, hastalığı hafif seyreden 2. Elizabeth için gerekli tıbbi tedbirler alındı.
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