İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ölümü sonrası neler olacak?

Devlet geleneğinde sembolik törenlere, protokol ve prosedürlere büyük önem veren ülkede kraliçenin cenaze töreni öncesinde ağırbaşlı ancak akıcı bir plan takip edilecek.

"Bir hükümdarın kalbin durduğu anda ardından gelen kişi hemen yerine geçer" diyen Anayasa Toplumu danışmanı King College London profesörlerinden Andrew Brick, tahtın intikalinin o anda gerçekleştiğini belirtti. Bu kurala göre kraliçenin ölümünün ardından büyük oğlu Charles tahtın başına geçti ve tahtın devamlılığı sağlandı.

Kral III. Charles ve sarayın tahtın devriyle ilgili planlardan sorumlu üst düzey yetkilileri Başbakan Liz Truss'ı "Londra Köprüsü düştü" koduyla arayarak durumu bildirdi. Ardından haber kraliçenin, 'devletin başı' olduğu ülkelere iletildi.

İngiliz Basın Birliği (Press Associatıon) tarafından haber diğer ülkelere aktarılırken gelenek olduğu üzere Buckingham Sarayı'nın demir parmaklıklarına kraliçenin ölüm ilanı asıldı.

Resmi duyuru ile birlikte cenaze töreni dokuz gün sürecek, özenle planlanan bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine kadar takvim nasıl işleyecek?

9 Eylül, Cuma: Dün geceyi Kraliçe II. Elizabeth'in öldüğü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde geçiren Kral III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla bugün Londra'ya gidecek.

Önce Başbakan Liz Truss ve ardından cenaze düzenlemelerinden sorumlu 18'inci Norfolk Dükü ile görüşecek olan kralın akşam saatlerinde televizyondan önceden kaydedilmiş bir konuşma ile ulusal seslenecek.

Yerel saatle öğlen 12:00'de Windsor Kalesi'ndeki Sivastopol Çanı 96 yaşında hayata veda eden kraliçenin yaşı kadar bir dakika süreyle çalarak ölümü duyuracak. Ülke çapında diğer katedral ve kiliseler de bu geleneği takip edecek.

Londra'daki Hyde Park'ta yer alan Kraliyet Topçu Atlı Birliği ile birlikte ülkedeki ve yurt dışındaki Selamlama Birlikleri'nde kraliçenin ölümü sebebiyle yaşı kadar top atışı yapılacak.

Kraliyet ailesi bir ay süreyle yas tutacak. Bayraklar yarıya indirilecek. Birçok kamusal ve kraliyet etkinliğinin iptal edilecek.

Kraliçenin ölümü sebebiyle birçok spor etkinliği iptal edildi. Ayrıca 15 ve 17 Eylül'de yapılacak olan demiryolu ve posta grevleri de kraliçeye saygıdan dolayı iptal edildi.

10 Eylül, Cumartesi: Charles bugün resmen kral ilan edilecek. Tören St James Sarayı'nda yapılacak.

Tören yeni kral salona gelmeden başlayacak, Charles tören sırasında içeri girecek. Önce kraliçenin ölümüyle ilgili kişisel bir açıklama yaptıktan sonra 1714 tarihinden bu yana bütün kral ve kraliçeler tarafından yapıldığı üzere İskoçya'nın güvenliğine dair ant içecek.

Yerel saatle 11:00'de trompetler eşliğinde kral olduğu duyurularak Hyde Park'tan 41 pare top atışı yapılacak. Saat 12:00'de ise Londra Kulesi'nden 62 pare top atışı gerçekleştirilecek.

Ardından kral başbakan, üst düzey din adamları ile görüşecek.

Kraliyet saray ve kalelerinde taziye defteri açılacak. Dışişleri bakanlığı olarak kullanılan Lancaster House'taki defter Londra'daki diplomatların ve devlet başkanlarının imzalaması için açılacak.

Commonwealth ülkelerinde halkın kraliçeye olan duygu ve saygılarını iletmesi Taziye defteri için açıldı.

Ardından gelen günlerde kral başı olduğu Commonwealth yetkilileri ile resmi görüşmelerde bulunacak. Kraliçenin naaşı Balmoral'dan Edinburg'daki Hollyroodhouse Sarayı'na taşınacak. Burada çocuklarının katılacağı bir tören düzenlenecek.

13 Eylül, Salı: Kraliçe II: Elizabeth'in naaşı Londra'ya götürülecek. Naaşın uçakla taşınması ve Taht Odası'na yerleştirilmesi bekleniyor.

14 Eylül, Çarşamba: Kraliçenin naaşı törenle Westminster Sarayı olarak bilinen parlamentoya götürülecek ve katafalka konularak burada beş gün süreyle halkın saygı ziyaretine açılacak.

Bu esnada Kral III. Charles İngiliz parlamentosundan başlayarak Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yas turuna çıkacak.

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman?

Ulusal basının önde gelen gazetelerine göre cenaze töreninin 19 Eylül pazartesi günü düzenlenmesi planlanıyor. Bugün ayrıca resmi tatil ilan edilecek.

Sabah saatlerinde naaşın korunduğu Westminster Salonu ziyaretçilere kapatılacak. Naaş katafalktan alınarak top arabasına yerleştirilecek ve kraliyet ailesinin takibinde Wesminster Manastırı'na doğru ilerleyecek.

11:00 gibi başlayacak olan cenaze ayini sonrasında naaş yine top arabasında Hyde Park Corner'daki Wellington Takı'na götürülecek.

Burada kraliyet selamı ve milli marş eşliğinde cenaze arabasına yerleştirilecek olan naaş Windsor'daki St George Şapeli'ne taşınacak. İngiliz Killisesi Başpiskoposu tarafından düzenlenecek törenin ardından kraliçenin naaşı kraliyet mezarına indirilecek.

Akşam saatlerinde kraliyet ailesinin son defa naaşı ziyaret edeceği bir özel ayin düzenlenecek. Ardından kraliçe annesi, babasının mezarları ve kız kardeşinin küllerinin yanına gömülecek.

Kaynak: euronews