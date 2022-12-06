İngiltere'de Lordlar Kamarasını feshetme sözü

Starmer, Sky News'e yaptığı açıklamada, lideri olduğu İşçi Partisinin Lordlar Kamarasını feshetmek istediğini doğrulayarak, kimsenin Lordlar Kamarasını savunabileceğini düşünmediğini belirtti.



İşçi Partisi Milletvekili Gordon Brown'un, İngiltere'nin geleceği hakkında bugün açıklayacağı parti komisyonu raporuna atıfta bulunan Starmer, "Bugünkü rapordaki tavsiyelerden biri bu. Bugünden sonra yapacağımız şey, bu tavsiyeleri danışmak, onları test etmek ve özellikle nasıl uygulanabileceğine bakmak" ifadesini kullandı.



Starmer, Başbakan seçilmesi durumunda Lordlar Kamarasını ilk döneminde feshetme beklentisi içerisinde olup olmadığı sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Evet, ümit ediyorum çünkü Gordon Brown'dan bunu yapacak bir komisyon kurmasını istediğimde, isteğimin ilk dönemde hayata geçirilebilecek tavsiyeler olduğunu söyledim. Ekonomimizi ve siyasetimizi düzeltmek için tek bir şansımız olacak ve bunu tam olarak doğru yaptığımızdan emin olmak istiyorum."

"Mevcut Lordlar Kamarası savunulamaz"



Milletvekili Gordon Brown, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut Lordlar Kamarasının savunulamaz olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki her ikinci meclis, çok az istisna dışında, nispeten daha küçüktür ve genellikle birinci meclisten daha küçüktür. (İngiltere'de) Halihazırda 830 üyesi olan bir Lordlar Kamarası var" ifadelerini kullanmıştı.



İki kamaralı sistemle yönetilen İngiltere'de Avam Kamarası, seçimle göreve gelirken, Lordlar Kamarası, kuşaktan kuşağa veya atanarak belirleniyor.



800'den fazla üyesi olan Lordlar Kamarasında 90 kalıtsal üyenin yanı sıra İngiltere kilisesinin 26 başpiskoposu da yer alıyor.



Ömür boyu görev yapan Lordların geri kalanı ise hükümetin veya Lordlar Kamarası Tayin Komisyonunun önerisiyle İngiltere hükümdarınca atanıyor.