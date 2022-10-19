banner38

İngiltere'de İçişleri Bakanı Braverman istifa etti

İngiltere'de İçişleri Bakanı Suella Braverman, kişisel e-posta adresini kullanarak resmi bir belge göndermesinin ardından kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Dünya 19.10.2022, 21:06
İngiltere'de İçişleri Bakanı Braverman istifa etti

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın 43 gün önce atadığı İçişleri Bakanı olan Braverman görevini bıraktığını duyurdu.

Braverman, Twitter'dan paylaştığı istifa mektubunda, kişisel e-postasını kullanarak resmi bir belge gönderdiğini ve kuralları teknik olarak ihlal ettiği gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Braverman, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün erken saatlerde, politika katılımının bir parçası olarak ve göçle ilgili hükümetin politikasına destek toplamak amacıyla kişisel e-postamdan parlamentodaki güvenilir bir meslektaşıma resmi bir belge gönderdim. Bu teknik bir kural ihlali teşkil ediyor. Bildiğiniz gibi, belge yakında yayınlanacak göçle ilgili bir Bakanlar Kurulu yazısı taslağıydı. Büyük bir kısmıyla ilgili zaten milletvekillerine bilgi verilmişti. Yine de görevi bırakmam doğru olur"

Hatasını fark eder etmez bunu hızla resmi kanallara bildirdiğini belirten Braverman, İçişleri Bakanı olarak konumu itibarıyla yapılacak en doğru şeyin istifa etmesi olduğunu kaydetti.

"Bir hata yaptım sorumluluğu kabul ediyorum"

Suella Braverman, "Hata yapmamış gibi davranmak, yaptığımızı herkes göremiyormuş gibi devam etmek ve her şeyin sihirli şekilde düzeleceğini ummak ciddi bir siyaset değildir. Bir hata yaptım, sorumluluğu kabul ediyorum ve istifa ediyorum" ifadesine yer verdi.

Mektubunda, ayrıca, Truss hükümetinin gidişatı hakkında endişeleri olduğunu vurgulayan Braverman, hükümetin seçmenlere vaatlerini yerine getirmediği değerlendirmesinde bulundu.

İstifa eden Braverman'ın İçişleri Bakanlığı görevini Grant Shapp'ın alacağı öne sürüldü.

Braverman, 13 Şubat 2020'den İçişleri Bakanı olarak atandığı 6 Eylül tarihine kadar İngiltere Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

Başbakan Truss'ın, 14 Ekim'de görevden aldığı Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de 38 gün bu görevde kalmıştı.

Yorumlar (0)
banner35
16
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 10 20
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 10 11
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 10 9
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 10 7
20. Elche 9 3
banner23