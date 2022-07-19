İngiltere'de hükümet güvenoyu aldı

İngiliz parlamentosunda ülkenin yeni başbakanının belirlenmesine ilişkin yapılan yaklaşık beş saatlik oturum yapıldı.

Görüşmelerin ardından güven oylamasına geçildi.

İktidarda olan Muhafazakar Parti hükümeti 238’e karşı 349 oy ile güven oyu almayı başardı. Ülkede genel seçim ihtimali ortadan kalktı.

İngiltere başbakanını arıyor

Muhafazakar Parti'nin lider arayışı ise sürüyor. Yeni lider seçimi için üçüncü tur oylama yapıldı.

Yarışan beş isimden 4'ü bir sonraki tura kaldı.

Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak yarışı önde götürüyor. 115 oyla birinci sırada yer aldı. Sunak, ilk iki turda da en fazla oyu almıştı.

Eski Savunma Bakanı Penny Mordaunt 82, Dışişleri Bakanı Liz Truss 71 oyun sahibi oldu.

Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve başbakan 5 Eylül'de açıklanacak.

Johnson'ın parti liderliğinden istifasıyla boşalan koltuğa geçecek isim, aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.