İngiltere'de halk "kelebek sayımına" davet edildi
İngiltere halkı, gelecek 3 hafta boyunca, nesli tükenme tehlikesi altında olan kelebeklerin sayımına davet edildi.
Dünya 15.07.2022, 07:57
İngiltere'de bir yardım kuruluşu, ülkedeki kelebeklerin 5'te 2'sinin tehdit altında olduğunu duyurdu.
Kuruluş, insanlardan, dışarıda 15 dakika geçirerek kelebek ve güveleri saymalarını istedi.
Sayım sonucunda elde edilecek veriler, iklim değişikliği ve kirliliğin etkisinin değerlendirilmesinde kullanılacak.
Geçen yıl ülke genelinde insanlar, 150 bin sayım sonucunu bildirmişti ve 13 yıldır uygulanan programın en düşük rakamlarıyla karşılaşılmıştı.
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