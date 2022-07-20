İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin haziran ayına ilişkin yıllık enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre, ülkede mayıs ayında yüzde 9,1 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9,4'e yükseldi.

Söz konusu oranla, 40 yıldır ölçülen en yüksek seviye görüldü.