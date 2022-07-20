İngiltere'de enflasyon 40 yılın zirvesinde
İngiltere'de enflasyon, haziranda yüzde 9,4'e ulaşarak 40 yılın en yüksek seviyesini gördü.
Dünya 20.07.2022, 09:42
Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere'nin haziran ayına ilişkin yıllık enflasyon verisini açıkladı.
Buna göre, ülkede mayıs ayında yüzde 9,1 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9,4'e yükseldi.
Söz konusu oranla, 40 yıldır ölçülen en yüksek seviye görüldü.
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