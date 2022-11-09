İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson istifa etti
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev yapan Gavin Williamson, hakkında çıkan zorbalık iddialarının ardından istifa etti. 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden görevi bırakan ilk isim oldu.
İngiltere'de daha önce iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamento disiplininden sorumlu Wendy Morton'a hakaret dolu mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme gelen Williamson, görevinden ayrıldığını duyurdu.
Zorbalık iddialarını reddetti
Williamson, Başbakan Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunu Twitter hesabından paylaştı.
Mektubunda, hakkındaki iddiaların tanımını reddeden Williamson, ancak, söz konusu iddiaların, hükümetin İngiliz halkı için yaptığı iyi işlerle ilgili dikkatleri dağıttığının farkında olduğunu söyledi.
Williamson, "Bu nedenle, devam eden şikayet sürecine tam olarak uymak ve adımı herhangi bir yanlıştan temizleyebilmek için hükümetteki görevimi bırakıyorum" dedi.
Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim
Hakkında çıkan iddiaların ardından 25 Ekim'de başladığı görevi bırakan Williamson, Sunak'ın kabinesinden istifa eden ilk isim oldu.
Gavin Williamson, önceki hükümetlerde Eğitim Bakanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapmıştı.
Küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla gündeme geldi
Williamson, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze törenine dahil edilmemesine ilişkin Wendy Morton'a küfürlü mesajlar gönderdiği iddialarıyla son günlerde gündeme gelmişti.
Morton'ın, söz konusu mesajlara ilişkin Williamson hakkında partisine şikayette bulunduğu belirtilmişti.
Öte yandan, söz konusu iddiaların ardından eski bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de Williamson'ın zorbalığına maruz kaldıklarını öne sürmüştü.
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