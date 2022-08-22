İngiltere'de "deniz biti" alarmı
İngiltere'de Clevedon ve Weston göllerine giren vatandaşlar, deniz biti konusunda dikkatli olmaları için uyarıldı.
Dünya 22.08.2022, 07:44
İngiltere'deki Clevedon ve Weston kıyı göllerine girenler, suda iğne batması, ısırık hissettiklerini bildirdi.
Deniz Gölü Meraklıları Derneği, bunun nedeninin deniz biti veya denizanası larvaları olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.
Isırılma sonucu, çoğu insanda kaşınma hissi oluşabileceği, daha hassas bazı kimselerde ise deride kızarıklık oluşabileceği duyuruldu.
Göllerde yüzmek isteyenlerin bir sonraki haftayı beklemeleri çağrısı yapıldı.
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