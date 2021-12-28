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İngiliz Kraliyet Ailesi halka göre yüzde 26 daha uzun yaşıyor

Uluslararası Uzun Ömür Merkezi (International Longevity Center) ve Bayes Business School'da çalışmalar yürüten Prof. Les Mayhew'un araştırmasına göre Kraliyet ailesinin üyeleri halktan kişilere göre yüzde 26 daha uzun yaşıyor.

Dünya 28.12.2021, 08:27 28.12.2021, 08:50
İngiliz Kraliyet Ailesi halka göre yüzde 26 daha uzun yaşıyor

Bununla birlikte 95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth neredeyse tüm Britanyalılardan daha yaşlı ve halihazırda ondan daha uzun yaşayan sadece 100 bin kişi var. Nüfusun yüzde 85'iyse Kraliçe, 25 yaşında tahta çıktığı için başka bir hükümdarı hatırlamıyor. 

Kraliçe II. Elizabeth'in babası VI. George, 50'li yaşlarında ölürken annesi Elizabeth Bowes-Lyon 101 yaşına kadar yaşamıştı. Öte yandan Kraliçe'nin eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ise nisanda 99 yaşındayken hayatını kaybetmişti. 

The Telegraph'a konuşan Mayhew şunları söyledi:

Windsorlar herhangi bir monarşi gibi epey korunaklı bir hayata sahip ve kendilerini 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında çok daha yaygın olan ve atmosferi belirleyen yoksulluk ve gecekondu yaşamının tahribatından koruyabildi.

Prof. Mayhew, Britanya nüfusunun zamanla farkı kapattığını ancak hâlâ geniş bir eşitsizlik olduğunu belirtti. 

Mayhew araştırmasına 1865'te doğan ve 70 yıl yaşayan Kral V. George'la başladı. 1880'de doğan nüfusun yarısı 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Öte yandan 1930'da doğanların sadece dörtte biri Kraliyet üyeleriyle aynı yaşta ölmüştü. 

Öte yandan V. George'un büyükannesi Kraliçe Victoria, 1819'da doğmuş ve zamanının kadınlarının ortalama 41 yıllık yaşam süresine karşın 81 yıl yaşamıştı. 

Mayhew'a göre kamusal hayattaki gelişmeler ve tıbbi ilerleme halktan kişilerin ömrünün uzamasında etkili oldu. 

Kraliçe II. Elizabeth'in taç giyme törenini izlediğini söyleyen Mayhew, o öldüğünde muhtemelen bütün bir ülkenin bunu çok tuhaf karşılayacağını dile getirdi. 

Bununla birlikte hakemli dergi Lancet'te 2018'de yayımlanan bir çalışmaya göre ortalama küresel yaşam süresi 2040 itibarıyla 4,4 yıl artacak. Bu süreler ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de yaklaşık 60 ülkede ortalama yaşam süresinin 80 olacağı düşünülüyor. 

Kaynak: Independent Türkçe, Telegraph, Sputnik International

#İngiliz Kraliyet ailesi
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