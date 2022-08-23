İngiliz havayolu şirketi binlerce uçuşu daha iptal etti
British Airways, personel eksikliği nedeniyle kış döneminde yapılması planlanan 10 bin civarında uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
Dünya 23.08.2022, 07:54
Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı, hava yolu şirketlerinin operasyonlarını olumsuz etkiliyor.
British Airways, söz konusu gerekçeyle, mart ayı sonuna kadar yüzde 8'lik bir uçuş azaltma kararı alındığını, 10 bin civarında uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
Kararın, Londra'daki Heathrow Havalimanı'nı ilgilendirdiğine dikkat çekildi.
Açıklamada ayrıca, 29 Ekim'e kadar bu havalimanı giriş-çıkışlı 600'den fazla uçuşun daha iptal edileceği bilgisi verildi.
Şirket, yaz aylarında da uçuşlardaki yoğunluğu azaltmak için iptal yoluna gitmişti.
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