İmran Han'ın erken seçim çağrısına ret
Pakistan'da koalisyon hükümeti, eski Başbakan İmran Han'ın erken seçim çağrısını geri çevirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şahbaz Şerif, koalisyon ortaklarıyla Lahor'da bir araya geldi.
Demiryolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin süresi dolana kadar görevde kalacağını belirterek, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Pencap'taki ara seçimleri kazanmasının ardından PTI lideri Han'ın yaptığı erken seçim çağrısını reddetti.
Rafik, meclisin dağıtılacağıyla ilgili spekülasyonları da reddederek, Pencap'ta 5 sandalye kazandıklarını ve sonuçların Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın popülaritesini ülke genelinde ölçemeyeceğini söyledi.
Öte yandan, Geo News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberinde, Başbakan Şerif ve koalisyon ortaklarının yaptığı toplantıda, erken seçimin iyi bir seçenek olmadığı konusunda görüş birliğine varıldığı belirtildi.
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