İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Laçın'ı ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Laçın'a gelen Aliyev, kent merkezinde Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildiri gereği Hankendi'ni Ermenistan'a birleştiren yolun üzerinde bulunan Laçın'ın geçici olarak Azerbaycan'ın kontrolü dışında kaldığını belirtti.

Bildiri gereği 3 yılda Karabağ'daki Ermeni nüfusun kullanması için yeni yolun yapılması gerektiğini hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'ın 1 yıl 8 ayda bu yolu tamamladığı ve 26 Ağustos'ta Azerbaycan ordusunun Laçın'a girdiğini anlattı.

Aliyev, burada göndere çektiği Azerbaycan bayrağının ebediyen dalgalanacağını vurguladı.

Laçın şehrinin işgal döneminde Ermenilerce yıkıma maruz kaldığını dile getiren Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Ermeniler, Laçın'ın bazı yerlerinde yasa dışı olarak yerleşmişler. Suriye ve Lübnan'dan Ermeni asıllı insanları getirip buraya yasa dışı olarak yerleştirmişlerdi. Bu, bir savaş suçudur, tüm uluslararası sözleşmelerde savaş suçu olarak tanımlanmıştır ve bu suç, dünya kamuoyunun gözü önünde işlenmiştir.

Dünya kamuoyu, uluslararası kuruluşlar, bu işle doğrudan ilgilenen AGİT Minsk Grubu eş başkanları bunu görmezden geldi. Ermenistan'dan Karabağ'a, Karabağ'dan Ermenistan'a gidip gelirken burada yasa dışı yerleşim yapıldığını, Azerbaycan'a ait yer isimlerinin ortadan kaldırıldığını, tarihi Azerbaycan toprağı Laçın'ın Ermenileştirildiğini görüyorlardı fakat göz yumuyorlardı. Azerbaycan halkı da bunu kabullenemezdi."

Aliyev, Ermenistan'ın barış anlaşması için herhangi bir iş yapmadığını ve zaman kazanma taktiği yürüttüklerini, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan'ı birleştirecek koridorun da henüz verilmediğini hatırlattı.

Ermenistan'ın son aylarda Azerbaycan'a karşı provokasyonlarda bulunduğunu ve savaş bitmesine rağmen bölgeye Ermenilerce mayın döşendiğini aktaran Aliyev, şunları kaydetti:

"Biz, hiçbir zaman buna fırsat tanıyamayız. Ermenistan'ı defalarca bu işlerden vazgeçmesi için uyardık. Sonuç olarak 13 Eylül'de bize karşı bir provokasyon daha yapıldığında, Azerbaycan ordusu karşılık verdi ve düşmanı tekrar yerine oturttu. Umarım bu sonunda onlara bir ders olur çünkü bizi kimsenin ve hiçbir şeyin durduramayacağını gördüler. Kimsenin telefonla araması, hiçbir açıklama, hiçbir girişim bizi durduramaz. Biz kendi toprağımızdayız ve topraklarımızı koruyoruz.

Sınırda elde ettiğimiz mevziler, olası Ermeni provokasyonunu önceden görmemize ve gerekli önlemleri almamıza olanak sağlıyor. Murov Dağı'ndan Aras Nehri'ne kadar elverişli konumlardayız. Ermenistan'ın bizi onların topraklarına girdiğimizle suçlamasının hiçbir temeli yoktur. Birincisi, sınır dedikleri yerde olsaydı, sınır hattı inşa etmeleri gerekirdi. Bütün Karabağ ve Zengezur'un kendilerine kalacağına inanıyorlardı. Bu yüzden Azerbaycan-Ermenistan sınırında hiçbir şey yapmadılar. Yani sınırlar, tam belirlenmeden kimse sınırın nereden geçtiğini söyleyemez."

Aliyev, müzakerelere hazır olduklarını ve Azerbaycan ile Ermenistan'ın sınır belirleme komisyonlarının işine sorumlulukla yaklaştıklarını vurguladı.