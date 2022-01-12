İlginç olay! Yolcu kokpiti bastı, uçak camından atlamaya çalıştı
Honduras'ta bir yolcu, American Airlines'ın bir uçağında kokpite girerek uçuş kontrol düğmelerine zarar verdi. Pilot onu durdurmaya çalışırken camdan atlamaya çalıştı
Dünya 12.01.2022, 08:29 12.01.2022, 08:52
American Airlines'tan yapılan açıklamaya göre olay, Honduras'ın San Pedro Sula kentinden Miami'ye uçması planlanan bir uçakta meydana geldi.
Bir müşteri açık uçuş güvertesine girdi ve uçağa zarar verdi. Mürettebat üyeleri müdahale etti ve yolcu sonunda yerel kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı.
Yolcunün kimliği ve uçağa tam olarak ne zarar verdiği açıklanmadı.
Sosyal medyada yayınlanan videolarda, pilotun müdahalesi sonrası yolcunun pilot camından atlamaya çalıştığı, uçaktan eğilerek yerdeki havalimanı çalışanlarına bağırdığı görüldü.
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