İki ülkeden İran'a karşı siber savunmada iş birliği



Tel Aviv'deki siyasi kaynaklar, İsrail-Arnavutluk iş birliğinin geçen Temmuz ayında İran'ın Arnavutluk'a düzenlediği siber saldırının ardından Tel Aviv’in girişimiyle geldiğini söyledi. İsrail geçen Eylül ayında Arnavutluk’a bir siber savunma sistemi kurmayı teklif etti.



Bu gelişme üzerine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama İsrail'e gelerek mevkidaşı Yair Lapid (Pazar) ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog (Pazartesi) ile görüştü. Rama ayrıca İsrail'deki Ulusal Siber Güvenlik Kurumu Başkanı Gabi Portnoy, Knesset (Parlamento) Başkanı Mickey Levy ve Maliye Bakanı Avigdor Lieberman ile de bir araya geldi. Arnavutluk Başbakanına bu görüşmelerde Dışişleri, Gençlik ve Tarım Bakanları eşlik etti. Görüşmelerde, başta turizm ve ticari alanlar olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.



Arnavutluk, kendisine yapılan siber saldırıdan günler sonra İran ile diplomatik ilişkilerini kesti, ancak Tahran bu saldırıyla ilişkisini inkâr etti.



Arnavutluk, saldırının çok büyük olduğunu ve birçok dijital hizmeti ve Arnavut hükümetinin web sitelerini geçici olarak felç ettiğini iddia ederek, ısrarla İran'ı suçlamıştı. Soruşturmada, bu siber saldırının bireyler veya bağımsız gruplar tarafından gerçekleştirilemeyeceği sonucuna varıldı ve saldırı “devlet saldırganlığı” olarak nitelendirildi. Bu olaydan sonra Arnavutluk ve İran arasındaki ilişkiler daha da kötüleşti.



Tel Aviv'deki kaynaklar, İran'ın Arnavutluk'a düşman olduğunu, çünkü "Halkın Mücahitleri Hareketi" gibi İran muhalefetindeki aktivistlere ev sahipliği yaptığını belirtti.



Rama'nın İsrail ziyareti ve siber iş birliğinin vurgulanması, İran'ın "Black Reward" adlı siber korsan grubun güçlü siber saldırısı altında olduğu bir zamanda geldi. Black Reward isimli siber korsan grubu, İran'daki Buşehr nükleer santralinin idari ve operasyonel programları ile İranlı ve yabancı şirketlerle atom projelerinin geliştirilmesi için yapılan sözleşmeler ve anlaşmalar hakkında bilgiler yayınladı. İran Atom Enerjisi Kurumu daha önce (Cumartesi), yan kuruluşlarından birinin e-posta sunucusunun yabancı bir ülke kaynaklı saldırıya uğradığını kabul etti.



Arnavutluk'un seksenlerin sonunda Sovyetler Birliği'nin çöküşüne kadar İsrail'e düşman olduğu biliniyor. 1990'ların başında komünist yönetimin çöküşünden sonra, Müslüman çoğunluklu bir ülke olan Arnavutluk, ABD ve Batı'nın sadık bir müttefiki haline geldi. İsrail hükümeti, NATO ve Avrupa Birliği'ne katılma savaşında Arnavutluk’u desteklemek için onunla güçlü ilişkiler kurdu. Tel Aviv, 2009 yılında resmen NATO'ya katılan Arnavutluk ile ilişkilerini geliştirdi.



Hollanda Başbakanı Mark Rutte enerji, su ve gıda güvenliğine odaklanan iki günlük bir ziyaret için İsrail'e (Pazartesi) geldi. Şarku’l Avsat’ın ulaştığı bilgiye göre Lapid, Holllanda Başbakanı ile görüşmesinde Arnavutluk’un Avrupa Birliği'ne katılım dosyasını da gündeme getirecek.

Kaynak: Şarku'l Avsat