İki ülke arasında 'terör uyarısı' krizi

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, 27 Ekim'de ülkesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD Büyükelçilliğinin, 29-30 Ekim tarihlerinde Johannesburg kentinin Sandton bölgesinde bir terör saldırısı tehdidine karşı uyarıda bulunmasını değerlendirdi.

Ramaphosa, "ABD Büyükelçiliğinin bizimle konuşmadan bir uyarı yayınlaması talihsiz bir durum. Güney Afrikalılar en iyi şekilde Güney Afrika hükümeti tarafından bilgilendirilmelidir." dedi.

Güney Afrika'da güvenlik kurumlarının bu uyarıyı dikkate alarak gereken önlemleri almakta olduğuna ve hükümetin gerekli her türlü uyarıyı yapabileceğine dikkati çeken Ramaphosa, "Başka bir ülke hükümetinin, bu şekilde bir tehdit uyarısında bulunması talihsizlik." ifadesini kullandı.

- ABD'nin uyarıda bulunduğu bölge: Sandton

Etiyopya Hükümeti ile Tigray Bölgesel Yönetimi yetkilileri 30 Ekim'e kadar sürecek barış görüşmeleri için Güney Afrika'da bulunuyor. Bu toplantılar için kalabalık bir ABD heyeti de buraya geldi.

ABD'nin uyarısında vurgulanan Sandton bölgesi, şehrin ve ülkenin yeni ticaret ve finans merkezlerinden biri olarak inşa edilmiş yeni bir bölge. ABD Başkonsolsluğu da bu bölgede bulunuyor.

Şehrin en lüks hotelleri, restoranlarını ve eğlence merkezlerinin çoğunun bulunduğu bölgede, kente gelen yabancıların en çok ziyaret ettikleri noktalardan Nelson Mandela Meydanı ve Afrika'nın en büyük ve lüks alış veriş merkezlerinden Sandton City de yer alıyor.

Öte yandan ülke basını ve sosyal medyasında, 29 Ekim'de bu bölgede gerçekleştirilecek LGBT yürüyüşünün muhtemel hedeflerden biri olabileceği ihtimali gündeme getirildi. Buna rağmen organizatörler, etkinliğin iptal edilmeyeceğini açıkladı.