İki ülke arasında deniz ulaşımı yeniden başladı

Fas ile İspanya’nın, iki ülke arasında 2 yıldır kapalı olan deniz ulaşım hatlarının yeniden başlatılması kararı aldığı bildirildi.



Fas resmi haber ajansı MAP’ın haberine göre, Rabat ile Madrid hükûmetleri tarafından yayınlanan ortak açıklamada, "İki ülke arasında insanların ve malların uygun gümrük düzenlemeleri çerçevesinde kara ve deniz yoluyla düzenli bir şekilde normal dolaşımına tam olarak yeniden başlanacaktır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, "Ortak çıkar sorunları, tek taraflı eylemlerden veya oldubittiden uzak, güven ve istişare ruhuyla ele alınacaktır." ifadesi kullanılarak Atlas Okyanusu'ndaki denizcilik alanını tanımlamaya yönelik çalışma grubunun somut ilerleme sağlamak amacıyla faaliyete geçirileceği kaydedildi.



İspanya'nın Batı Sahra sorununun Fas için öneminin ve Fas'ın bu soruna uygun bir çözüm bulmak için Birleşmiş Milletler (BM) düzeyindeki ciddi ve güvenilir çabalarının öneminin farkında olduğu vurgulanan açıklamada, Madrid’in, Fas'ın 2007'de Batı Sahra sorununun çözümü için sunduğu özerklik planını en ciddi, gerçekçi ve inandırıcı plan olarak gördüğü ifade edildi.



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed’in daveti üzerine Rabat’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Kral 6. Muhammed’in verdiği iftara katılan Sanchez’in iki gün sürecek olan bu ziyareti, Fas-İspanya ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.



Dün Fas’a gelen Sanchez’i Rabat-Sale Havalimanı'nda Fas Başbakanı Aziz Ahnuş karşılamıştı.



- Fas-İspanya ilişkilerinde kriz yaşanmıştı



Açılımı "Sakiyet'ul Hamra ile Vadi ez-Zeheb'in Halk Kurtuluş Cephesi" olan Polisario'nun Genel Sekreteri ve bazı ülkelerce tanınan Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin Devlet Başkanı olan İbrahim Gali'nin geçen yıl İspanya'da Kovid-19 tedavisi görmesi, Fas'ın İspanya'ya sert tepki göstermesine ve ilişkilerin gerilerek iki ülke arasında bir krize dönüşmesine yol açmıştı.



Madrid'deki Büyükelçisi Kerime Binyaiş'i geri çeken Fas yönetimi, 17 Mayıs 2021'de 8 bin kadar düzensiz göçmenin denizden ve karadan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki "toprağı" Septe (Ceuta) kentine akın etmesine göz yummuş, İspanyol hükûmeti ise orduyu bölgeye göndererek bir hafta içinde göçü durdurmuştu.



Aradan geçen 10 ayda her iki taraf da basına açıklama yapmaktan kaçınarak alt düzeyde müzakereler yürütmüş ve son olarak 14 Mart'ta Sanchez'in Kral 6. Muhammed'e, Rabat yönetiminin Batı Sahra sorununun çözümü için önerdiği "özerklik planını" doğru bulduklarını ifade eden bir mektup göndermesinin ardından kriz sona ermiş, böylece İspanya'nın Batı Sahra sorununun çözümüne ilişkin "tarafsızlık" politikası da son bulmuştu.