İki Rus oligark aileleriyle birlikte ölü bulundu

Rusya'nın devlet ajansı Tass’ın bildirdiğine göre, Gazprombank'ın eski başkan yardımcısı Vladislav Avayev, Moskova'daki dairesinde aldığı bir kurşun yarası sonucunda öldü.

Moskova Soruşturma Departmanı, davayla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada diğer kurbanların isimlerini vermedi, ancak Tass, isimsiz bir kaynağın kimliklerini doğruladığını söyledi.

Haberde, müfettişlerin Avayev'in önce karısını ve kızını sonra da kendisini vurduğu teorisine öncelik verdikleri belirtildi.

Bir gün sonra benzer cinayetler

Olayın bir gün ardından, Moskova’nın 3 bin kilometre batısındaki İspanya’da başka bir Rus oligark eşi ve çocuklarıyla birlikte ölü bulundu. İspanyol televizyon kanalı Telecinco'nun bildirdiğine, Sergei Protosenya asılmış olarak bulundu, karısı ve kızı bıçaklanarak öldürüldü.

Haberde, Protosenya'nın Fransa'daki oğlunun, telefonu kimsenin açmaması üzerine alarmı devreye soktuğu, polislerin bu şekilde olay yerine vardığı aktarıldı.

Protosenya’nın yanında kanlı bir bıçak ve baltayla bulunduğunu bildirdi. Bununla birlikte, Protosenya, Gazprombank ile yakın bağlantıları olan büyük bir gaz şirketi olan Novatek'in eski başkan yardımcısı ve baş muhasebecisiydi.

Telecinco'ya göre, o, eşi ve kızı, Paskalya’yı kutlamak için bir Katalan sahil kasabası olan Lloret de Mar'da kiralık lüks bir villada kalıyorlardı.

Katalan polis teşkilatı Mossos D'Esquadra, kurbanların isimlerini vermeden üç ölümü araştırdığını doğruladı.

Yaptırım listesinde yer almıyorlardı

Diğer taraftan, Mossos D'Esquadra’nın olayın nedenini henüz belirlemediği, Protosenya'nın kendini asmadan önce ailesini öldürdüğü üzerinde durulduğu öne sürüldü. El Punta Vui adlı gazete, kaynak belirtmeden Protosenya'nın intihar notu bırakmadığını ve vücudunda kan lekesi olmadığını bildirdi.

Telecinco'ya göre ise Protensaya’nın , 433 milyon dolardan fazla kişisel serveti vardı.

Öte yandan, aileleri ile birlikte ölü bulunan iki oligarkın hiçbiri Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uluslararası yaptırımlar listesinde yer almıyordu.

Kaynak: NTV