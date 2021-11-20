İki ayda rehin tutulan 544 kişi kurtarıldı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde iki ayda silahlı kişilerin rehin aldığı 544 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Zamfara Valisi Muhammed Bello Matawalle, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda son iki ayda silahlı kişilerin elinden 544 kişinin kurtarıldığını belirtti.
Kurtarılanların çoğunun kadın ve çocuk olduğunu aktaran Matawalle, "Kurtarılanların arasında 95 öğrenci bulunuyor ve bu öğrenciler ailelerine teslim edildi." dedi.
Matawalle, son zamanlarda eyalette iletişim hatlarının kesilmesinin ardından güvenlik güçlerinin silahlı kişilere yönelik operasyonlarında muazzam başarılar elde ettiğini kaydetti.
Bölge 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.
Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, burayı güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan etmiş, bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.
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