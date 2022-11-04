İhvan üst yöneticisi İbrahim Munir hayatını kaybetti

Müslüman Kardeşler'in üst düzey yöneticilerinden İbrahim Munir'in, İngiltere'nin başkenti Londra'da öldüğü belirtildi.

87 yaşındaki Munir'in yaşlılığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği kaydedilirken, İhvan'dan yapılan açıklamada, "İbrahim Munir'in yasını tutuyoruz. Kendisi teşkilatın bayrak isimlerindendi" denildi.

2020 yılında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) Rehberlik Meclisi Başkanlığı'na vekaleten atanan İbrahim Munir, 1928 yılından bu yana teşkilatın işlerini Mısır dışında yöneten ilk kişi olmuştu.

İBRAHİM MUNİR KİMDİR?

İhvan'ı vekaleten de olsa yurt dışından yöneten ilk isim olarak kayda geçen İbrahim Munir, uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşıyordu.

1935 yılında doğan Munir, 1952'de Kahire Üniversitesini bitirdi. İhvan'ın Rehberlik Ofisi Üyesi olan Münir, teşkilatın uluslararası yapılanmasının sekreterliğini yürütüyor ve Avrupa'daki İhvan Sözcüsü olarak görev yapıyordu.

Munir 1955 yılında 5 yıl hapse mahkum edildikten sonra 1965 yılında tekrardan tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2012'de Munir ve diğerleri için af çıkarmıştı.

Göreve geldikten sonraki ilk açıklamasında Munir, İhvan kadrolarını bir arada tutma ve safları birleştirme çağrısında bulunmuştu.

Sakin kişililiğiyle tanınan Munir'in, iyi bir dinleyici olduğu ve tartışmalara meyilli olmamasıyla biliniyor.

Munir, 2013'ten beri yıllardır süren kısıtlamalar ve güvenlik soruşturmalardan sonra İhvan'ın barışa olan bağlılığını savunan ve bakış açısını anlatan uluslararası sahnedeki en büyük dayanaklarından biriydi.

Birçok konuşmasında ne olursa olsun İhvan'ın Abdulfettah es-Sisi ile anlaşma yapmayacağını vurgulayan Munir, İhvan'ın tüm liderleri gibi Sisi'nin cumhurbaşkanlığını tanımayı reddediyordu.