Husilere ait bomba yüklü İHA düşürüldü
Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına gönderilen bomba yüklü insansız hava aracının düşürüldüğü bildirildi.
Dünya 16.11.2021, 07:16 16.11.2021, 08:00
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyon güçleri açıklamasında, "Terörist Husi milisleri tarafından Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine yollanan bomba yüklü insansız hava aracı koalisyon hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü." ifadelerine yer verdi.
- Koalisyon güçleri Marib'e 34 hava saldırısı düzenledi
Öte yandan Husilere bağlı Saba haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırarak verdiği haberde, Arap koalisyonuna bağlı hava kuvvetlerinin Marib iline 34 hava saldırısı düzenlediği, saldırıların kamu ve sivillere ait yerlerde büyük hasar meydana getirdiği kaydedildi.
Konuya ilişkin koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.
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