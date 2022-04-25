Hubble uzay teleskobu artık 32 yaşında

ShiftDelete'den aktarılan bilgilere göre; 1990 yılında fırlatılan Hubble uzay teleskobu o günden bu yana evrenin sırlarını bizimle paylaşıyor. İlk günden beri çarpıcı görüntüler ortaya koyan Hubble, 24 Nisan itibariyle 32. yaşını kutluyor. NASA, Hubble’ın doğum günü için, son dönemde teleskobun görüntülediği ve keşfettiği bazı gök cisimleri de dahil olmak üzere özel bir video yayınladı.

İŞTE HUBBLE UZAY TELESKOBUNDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

Paylaşılan videoda, görülen en büyük kuyruklu yıldızın boyutlarının ölçülmesi, Jüpiter‘in Büyük Kırmızı Noktasını oluşturan fırtınanın nasıl hızlandığı, Satürn‘ün atmosfer şeritlerinin renk değiştirmesi de dahil olmak üzere Jüpiter ve Satürn’deki havanın gözlemlenmesi gibi oldukça etkileyici görüntüler yer alıyor.

Buna ek olarak, Jüpiter’in iki uydusu Ganymede ve Europa üzerinde yapılan çalışma, atmosferlerinde su buharı olduğunu gösterdi. Hubble ayrıca Samanyolu’nda ürkütücü yıldız CW Leonis‘i görüntüledi, PDS 70b gezegeninin ultraviyole görüntüsünü aldı ve galaksimizin kalbine yakın genişleyen bir gaz balonunu bizlere sundu.

Galaksinin daha da ötesine geçen Hubble, yıldızları yok etmek yerine oluşumuna yardım ediyormuş gibi görünen bir kara delik tespit etti. Aynalı bir çift galaksinin gizemini çözen uzay teleskobu bizden yaklaşık 13 milyar yıl uzaklıkta olan şimdiye kadar görülen en uzak yıldızı tespit etmeyi başardı.

Ek olarak, Hubble bilim adamları, teleskopun doğum günü için alışılmadık şekilde bir araya gelmiş beş gökadadan oluşan güzel bir Hubble görselini daha paylaştılar. Hickson Compact Group 40 adı verilen bu küme, hepsi birbirine çok yakın olan üç sarmal gökada, bir eliptik gökada ve bir merceksi gökadadan oluşuyor. Bu galaksilerin hepsi bir gün birbirine çarpacak ve büyük bir gökada oluşturacak.