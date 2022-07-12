Hollanda'da yapay et deposu yandı

Hollanda itfaiyesinden yapılan açıklamada, dün gece yarısı Picnic'in Almelo'daki merkezinde büyük bir yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 2 saatten fazla süren yangın sebebiyle çıkan dumanların çevre binaları sardığı belirtildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından binanın tamamen kullanılmaz hale geldiği kaydedildi.

Yangının kaynağının bilinmediğine işaret edilen açıklamada, depoda kimsenin bulunmaması sebebiyle herhangi bir yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

- Hissedarları içinde Bill&Melinda Gates Vakfı yer alıyor

Temmuz 2015'te Hollanda'nın Amersfoort kentinde kurulan Picnic firması, hızlı market ürünleri teslimatı yaptığı elektrikli mini kamyonetleriyle biliniyor.

2018'de Almanya, 2021'de Fransa'da faaliyet göstermeye başlayan Picnic'e eylül 2021'de Bill&Melinda Gates Vakfı tarafından 600 milyon avroluk yatırım yapıldı.

Picnic'ten yapılan açıklamada, Gates Vakfından gelen yatırımla firmanın, 1 milyar doların üzerine çıkan genç teknoloji şirketleri arasında yer alma hedefine daha hızlı ulaşacağı kaydedilmişti.

- Çiftçi protestoları

Hollanda'da hükümetin azot emisyonunu azaltmaya yönelik kararlarını protesto eden çiftçiler, geçen hafta boyunca traktörlerle yol ve aralarında Picnic firmasının merkezlerinin de olduğu birçok gıda depolarının önünü işgal etmişti.

Çiftçilerin protestoları sebebiyle birçok market, çevrim içi siparişleri iptal etmiş ve ürün tedarikinde ciddi sorunlar yaşamıştı.