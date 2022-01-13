Hollanda'da hapishaneden kaçtı, Belçika'da vurularak öldürüldü

Hollanda'nın güneyindeli Breda kentindeki merkezden kaçan genç bir suçlu, iki personeli rehin aldı ve sınırı geçti.

İki çalışan yara almadan kurtuldu, ancak tanıklar genç tutuklunun Sint-Lenaarts köyünde Belçika polisine ateş açtığını söyledi.

Ateşe karşılık veren polisler adamı ölümcül şekilde yaraladı.

Öldürülen kişinin yaşı açıklanmadı ancak Den Hey-Acker gözaltı merkezinde tutulan kişilerin 14 ila 21 yaşında olduğu biliniyor.

Breda Belediye Başkanı Sven Deckers, olayın ilgili memurlar üzerinde etkisi olacak trajik bir olay olduğunu söyledi. Saldırıda hayatını kaybeden gencin yakınlarına başsağlığı diledi.