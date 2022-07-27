Hollanda'da çiftçiler ayaklandı: Saman balyalarını ateşe verdiler

Hollanda'da çiftçiler, hükümetin azot emisyonlarını azaltma kararına karşı yürürlüğe sokmaya çalıştığı planlamalara karşı ülkenin birçok kentinde protestolarına devam ediyor. Apeldoorn ve Hengelo gibi büyük şehirlerde sokaklara dökülen çiftçiler, trafiğin yoğun olduğu bazı otoyollarını kapattı. Birçok noktada trafikte aksamalar yaşanırken, bazı yerlerde ise trafik neredeyse durma noktasına geldi.

Yola gübre döktüler

Yollara gübre döken çiftçiler, Apeldoorn'da saman balyalarını ateşe verdi. Ulaştırma, Bayındırlık ve Su Yönetimi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yol kapatma eylemine son verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, "Kapatmalar tehlikeli durumlara ve sıkıntıya yol açabilir" denildi. Acil servislerden yapılan ortak açıklamada, "Protesto temel bir haktır ve yasaların sınırları içinde kaldığı sürece mümkündür" ifadeleri kullanılarak son eylemlerin yol güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığı ve sürücüler için hayati tehlike oluşturan durumlara yol açabileceği vurgulandı. Hükümet ve çiftçi örgütleri arasında arabuluculuk yapmak üzere Johan Remkes görevlendirilmişti. Hollanda Tarım ve Bahçecilik Federasyonu LTO, hükümet 2030 yılına kadar azot emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltma taahhüdünde bulunduğu sürece hiçbir müzakereye katılmayacağını belirtmişti.