Hırvatistan'daki Müslümanlar beşinci camilerini inşa edecek

Hırvatistan'ın Bosna Hersek sınırı yakınında bulunan Maljevac köyünde yaşayan Müslümanlar, ülkenin 5'inci camisini yaptırmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle 8 Eylül'de açılan Sisak İslam Kültür Merkezi'nin ardından Hırvatistan'daki Müslümanlar, bir caminin daha yapımı için gerekli prosedürleri tamamladı.

Maljevac İmamı Admir Muhic, Maljevac'da 176 ailenin yaşadığını ifade ederek, gelecek nesillere ibadetlerini yerine getirebilecekleri bir miras bırakmak istediklerini söyledi.

Maljevac'da inşa edilecek caminin oldukça önemli olduğunu belirten Muhic, "Mevcut mektebimize giden çocuklarımız çok daha iyi koşullarda eğitim görmeli. Camiyle birlikte İslam Kültür Merkezi de inşa edeceğiz. Cami ve İslam Kültür Merkezi'ni sadece Müslümanların değil herkesin kullanımına açık tutacağız" dedi.

Muhic, temel atma töreninin en kısa zamanda yapılmasını planladıklarını, caminin Bosna Hersek sınırına yaklaşık 100 metre uzaklıkta olacağını söyledi.

"Beraber cami ve kilise inşa ediyoruz"

Bugüne kadarki bağışların köy halkı tarafından yapıldığına işaret eden Muhic, "Cami inşa etmekle aslında kendimizi inşa ediyoruz. Son dönemde yaptıklarımızı duyanlar da gelip yardım teklif ediyor. Yardımsever herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Muhic, caminin köyün ibadet anlayışına yenilik ve ferahlık getireceğini belirterek "Mektebi bitiren 28 öğrencimiz şimdi çok farklı mesleklerde görev alıyor. Bu bize daha çok çalışmamız gerektiğini söylüyor" dedi.

Diğer dinlerden insanlarla bir arada yaşadıklarını anlatan Muhic, "Allah'a farklı dua etsek de beraber paylaştığımız bir alan var. İftarlarımıza rahipler de katılıyor ve hep birlikte sevincimizi paylaşıyoruz. Kiliseyi ve rahipleri ziyaret etmek de bizim kültürümüzün bir parçası" ifadelerini kullandı.

Muhic, ortak yaşamda saygı ve sevgi olgularının temel olduğunu söyleyerek "Görüşmelerimizin ardından beraber cami ve kilise inşa ediyoruz. Neye hasretsek onu yapıyoruz. Bu aslında dini inşa etmek demektir. Bu, camiden de kiliseden de daha önemlidir" değerlendirmesinde bulundu.

Barış, sevgi ve maneviyatla örtünen kişilerin asla üşümeyeceğini belirten Muhic, aksi durumda sonsuza kadar evsiz olunacağının altını çizdi.

Muhic, en son Sisak'ta açılan cami dışında başkent Zagreb ile Rijeka ve Gunja kentlerinde cami bulunduğunu anımsatarak Maljevac'ın da ülkenin 5'inci camisine ev sahipliği yapacağını söyledi.