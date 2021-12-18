Hırsızlar 17,5 metrelik köprüyü çaldı, polis peşlerine düştü

ABD'de polis, yaklaşık 17,5 metrelik köprüyü çalan hırsızları arıyor.

Ohio eyaletinin Akron bölgesinde 11 Kasım'da yaşanan olayda Küçük Cuyahoga Nehri üzerindeki yaya köprüsü çalınmıştı.

Köprü, bölgedeki sulak alanların yeniden düzenlenmesine yönelik bir proje kapsamında sökülerek başka bir alana taşınmıştı.

Polis, olay yerinde teker izlerinin bulunduğunu, hırsızların 40 bin dolar (yaklaşık 670 bin TL) değerindeki köprüyü bir veya birden fazla kamyonla taşıyarak çalmış olabileceğini söyledi.

Hırsızların köprüyle ne yapmayı planladığı henüz bilinmezken, polis görevlisi Mike Miller "Köprü birçok şey için, çevre düzenlemesi ya da çok daha büyük bir mühendislik projesinde kullanılabilir" dedi.

Miller, "Bana anlatılanlara göre köprü neredeyse tamamen polimerden yapılmaydı. Parçalar da sadece bazı cıvatalarla tutturulmuştu. Dolayısıyla elinizde alet varsa köprüyü sökmeye başlamak o kadar da zor değil" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, köprünün farklı zamanlarda parça parça çalındığını belirtti. Buna göre hırsızlar, 3 Kasım'da köprünün bulunduğu alandaki çalılıkları temizlemiş ve köprünün parçalarını sökmeye başlamıştı.

Ekipler henüz hırsızların kimliğini tespit edemezken, polis suçlularla ilgili bilgi toplayabilmek için bölge sakinlerinden destek istedi.

Kaynak: Independent Türkçe, Guardian, FOX 8