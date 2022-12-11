Hindistan'da Mandous Kasırgası: 5 ölü
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletini etkisi altına alan Mandous Kasırgası nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 11.12.2022, 13:43 11.12.2022, 13:49
Hint basınındaki haberlere göre, Mandous Kasırgası, Tamil Nadu kıyılarını vurdu.
Tamil Nadu'da şiddetli yağışlara ve toprak kaymalarına neden olan kasırga nedeniyle 5 kişi öldü.
Kasırga ve yağışlardan ötürü yüzlerce ev zarar görürken, evlerini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 10 bin kişi barınaklara yerleştirildi.
Hızı saatte 100 kilometreye ulaşan ancak daha sonra 55 kilometreye kadar gerileyen kasırga, "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştü.
Tamil Nadu'da eğitim öğretim faaliyetlerine birkaç gün ara verilmesi bekleniyor.
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