Hindistan'da Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü
Uluslararası haber ajansları tarafından verilen haberlere göre, Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü. Hindistan ordusuna ait helikopterde Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğunu bildiriyor.
Dünya 08.12.2021, 11:37 08.12.2021, 12:45
Kaza, Tamil Nadu eyaletinde yaşandı.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ı taşıyan Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin ortaya çıkarılması için soruşturma başlatıldı" denildi.
Hindistan'daki yerel medya, helikopterde Rawat'ın yanı sıra diğer yetkililerin de bulunduğunu duyurdu.
Sulur Hava Kuvvetleri Üssü'nden kalkış yapan helikopterin Savunma Hizmetleri Koleji'ne giderken düştüğü kaydedildi.
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