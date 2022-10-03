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Herson'da 2 yerleşim yerinde kontrolü ele geçirildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Herson bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdik" dedi.

Dünya 03.10.2022, 07:26
Herson'da 2 yerleşim yerinde kontrolü ele geçirildi

Rusya'nın ilhak adımının ardından Ukrayna ordusu ilerlemeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Herson bölgesinde 2 yerleşim yerinin kontrolünü yeniden ele geçirdiklerini belirterek, "Başarımız Liman kenti ile sınırlı kalmadı. Arkhanhelske ve Myrolyubivka'yı da kurtardık" dedi.

Daha önce Donetsk bölgesindeki Liman kentini geri aldıklarını, kentte Ukrayna bayrağının dalgalandığını hatırlatan Zelenskiy "Donetsk'te Rus güçlerini püskürtmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Direktörü'nün kaçırılmasını da Rus terörü olarak niteledi.

NATO üyesi 9 ülkeden çağrı: Ukrayna'ya askeri yardımlar artırılmalı

Rusya’nın Ukrayna’da 4 bölgeyi ilhak etmesinin ardından 9 NATO üyesi, Kiev yönetimine askeri yardım çağrısında bulundu.

Çekya, Estonya, Letonya, Litvanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın hazırladığı ortak bildiride, bütün NATO üyesi ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımları artırması istendi.

Bu arada İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. 

#Ukrayna
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