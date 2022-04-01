Havacılıkta yeni dönem: Kullanılmış yemeklik yağdan uçak yakıtı üretildi
Airbus A380, ilk defa yüzde 100 sürdürülebilir yakıtla uçuş gerçekleştirdi. Dev yolcu uçağının dört motorundan biri, kullanılmış yemeklik yağlardan üretilen yakıtla çalıştırıldı.
Kullanılmış yemeklik yağlar, ulaşım sektöründe çevreci yatırım oluyor. Dev yolcu uçağı Airbus A380, ilk defa kullanılmış yemeklik yağlardan üretilmiş SAF adı verilen biyo yakıtla ile uçtu.
Uçağın dört motorundan biri yüzde yüz SAF yakıtla çalıştırıldı.
Fransa'nın Toulouse kentinden havalanan uçak, 3 saat boyunca havada kaldıktan sonra Nice kentine indi.
Uçuş için 27 ton SAF yakıtı sağlandı.
Geleceğin çevreci yakıtı: SAF
SAF adı verilen yakıt, "Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı" olarak biliniyor. Kullanılmış yemeklik yağların yanı sıra diğer atık yağlardan oluşuyor.
Havacılık sektörünün 2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmasında kilit rol oynaması bekleniyor.
Airbus gruplarından A350 ve A319 da geçen yıl bu çevreci yakıt ile uçuş yapmıştı.
2035'e kadar sıfır emisyonlu uçak üretimi hedefleyen firmanın ticari uçaklarının tamamı yüzde 50 biyoyakıt karışımıyla uçuyor.
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