Hapse girmemek için kendini ölü gösterdi

Hindistan'da bazı eyaletler, koronavirüs nedeniyle kalabalık cezaevlerindeki tutukluları şartlı tahliye etme kararı aldı.

13 yaşındaki kızını öldürmekle suçlanan Sudesh Kumar da tahliye edilenler arasındaydı.

Ancak Kumar, şartlı tahliye süresini sona erdirmek ve yeniden haspe girmesini engellemek için korkunç bir plan düzenledi.

Hindistan polisi, Kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bir adamı öldüren Kumar'ın karısının yardımıyla cesedi kendisine aitmiş gibi göstermeye çalıştığı açıklandı.

Polis, Kumar'ın yeniden tutuklanmasının ardından 19 Kasım'da Domen Ravidas'ı öldürdüğünü ve cebine kendi kimliğini koyduğunu itiraf ettiğini duyurdu.

Kumar'ın karısı da ölüme yardım etme suçlamasıyla tutuklandı.