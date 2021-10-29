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Hangi ülkeler çocuklara koronavirüs aşısı uyguluyor?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üstü kişiler için uygun olduğuna karar vermişti. Buna karşın çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması konusunda ülkelerde farklı politikalar uygulanıyor.

Dünya 29.10.2021, 10:27 29.10.2021, 10:31
Hangi ülkeler çocuklara koronavirüs aşısı uyguluyor?

Birleşik Arap Emirlikleri Ağustos ayından beri, Çin'in Sinopharm aşısını 3 yaş ve üstüne yapıyor. Arjantin de aynı aşı politikasını izliyor.

Türkiye'deise 18 Ağustos'tan bu yana kovid aşısı 15 yaş üstü kişilere yapılabiliyor. 12 yaş üstü kronik hastalığı olan çocuklar da aşı takvimine dahil edilmişti. Okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 6 Eylül'den hemen önce, 12 yaş üstü tüm çocuklara aşı hakkı tanındığı açıklandı.

ŞİLİ'DE ALTI YAŞ ÜZERİNDEKİ KİŞİLERE SİNOVAC AŞISI YAPILIYOR

Sinovac'tan yapılan açıklamada, aşının Güney Afrika'da altı aylık bebeklerden 17 yaşındakilere kadar farklı yaş gruplarında denendiği bildirildi.

Küba kendi ürettiği Soberana 02 adlı aşıyı iki yaşından itibaren herkese yapıyor.

BAŞKA ÜLKELERDE DURUM NE?

Çok sayıda gelişmekte olan ülke, 12 yaşın üstündekilere aşı yapmaya hazırlanıyor. Brezilya'da bazı belediyeler 5 yaşın üstündekilere Pfizer aşısı yapmak istediklerini söylüyor. Bunun için düzenleyici kurumların izni bekleniyor.

Asya'da Endonezya, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Filipinler, 12 yaşın üstündekilere Covid-19 aşısı yapılmasına izin verdi.Hindistan'da sağlık birimleri, yerel Zydus Cadila firmasına ait yeni aşının 12 yaş ve üzerinde kullanımı için Ağustos ayında onay verdi. Öncelikle sadece kronik rahatsızlıkları bulunan 12 yaş üstü çocuklar aşılanacak. Yetişkinlerin aşı programının tamamlanmasıyla kapsam genişletilecek.

WHO NE DİYOR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre gençler, Covid vakalarını yetişkinlere kıyasla daha hafif atlatma eğilimindeler. Örgüt, hükümetlerin aşı çalışmalarını önceliklerini dikkate alarak yapmalarını istemişti.

WHO çocukların; yetişkinler, kronik hastalıkları bulunanlar ve sağlık çalışanlarından sonra aşılanmasını tavsiye ediyor. Örgüt, çocuklara ancak ağır Covid vakaları için bu gruplara kıyasla daha yüksek risk grubunda yer almaları durumunda öncelik verilmesini öneriyor.

Örgütün Stratejik Tavsiye Uzman Grubu (SAGE) Pfizer-BioNTech aşısının 12 yaş ve üzeri için uygun olduğunu duyurmuştu.

Grup, 12-15 yaş arasında yüksek risk grubunda olanların diğer öncelikli gruplarla birlikte aşılanabileceğini belirtmişti.

Aşıların çocuklar üzerinde denenmeye devam ettiğini belirten WHO, politika değişikliği için yeni bir kanıt bulunması halinde tavsiyelerini güncelleyecek.

Kaynak: BBC 

#kovid19 #aşı #çocuk
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