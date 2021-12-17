Halid Meşal, Lübnan Başbakanı ile görüştü

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Filistin mülteci kampı Burc eş-Şimali'de Hamas ile Fetih Hareketi arasındaki gerginlik üzerine Beyrut'a gelen Meşal ve beraberindeki heyetin, Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Lübnan'da bulunan Filistinli mültecilerin koşullarının yanı sıra Filistin gündemine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Eski Hamas lideri Meşal'in, Başbakan Mikati'den Lübnan'da 3 Hamas üyesinin öldüğü saldırının faillerinin cezalandırılması talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, mülteci kamplarındaki güvenlik ve istikrarın kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdiği kaydedildi.

- Cenaze töreninde saldırı

Burc eş-Şimali Mülteci Kampı'nda 10 Aralık akşamı meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Hamas mensubu Hamza Şahin için 12 Aralık'ta düzenlenen cenaze töreni sırasında kalabalığa ateş açılması sonucu 3 Hamas üyesi ölmüştü. Saldırı, cenaze konvoyu bölgedeki Fetih Hareketi'nin merkezine yaklaştığı esnada olmuştu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, saldırıdan Fetih Hareketi sorumlu tutulmuştu.

Hamas'ın suçlamalarına ilişkin Fetih cephesinden herhangi bir açıklama yapılmazken Lübnan ordusu, 13 Aralık'ta cenaze töreninde silahlı saldırı düzenleyen zanlının teslim alındığını duyurmuştu.

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal, 15 Aralık'ta Beyrut'a gelmişti.