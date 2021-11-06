Hakkında tutuklama kararı çıkarılan eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'ye dayanışma mesajı

Nahda Hareketi, eski Cumhurbaşkanı hakkında verilen "uluslararası tutuklama" kararına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, “Darbeyi reddeden tutumları nedeniyle hedef alınan eski Cumhurbaşkanı Merzuki’nin diplomatik pasaportu geri alındı ve ülkenin uluslararası itibarı hiçe sayılarak tutuklama kararı çıkarıldı. Eski Cumhurbaşkanı Merzuki ile dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yargıya yönelik baskı ve müdahalenin kınandığı açıklamada, “Yargının bağımsızlığı ile hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz, Yüksek Yargı Konsey (YYK) liderliğindeki yargı kurumuyla dayanışma içerisinde olacağız.” denildi.

Tunus Asliye Hukuk Mahkemesi, 4 Kasım’da eski Cumhurbaşkanı Merzuki için "uluslararası tutuklama" kararı çıkarmıştı.

- Frankofon Zirvesi'ne dair açıklamaları nedeniyle Merzuki'ye soruşturma

Merzuki, France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan bir röportajında, "Uluslararası Frankofon Zirvesi'nin Tunus'ta düzenlenmesinin darbeye destek olacağını düşündüğüm için Tunus'ta zirvenin yapılmaması için çalıştım ve bu yaptığımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said de 14 Ekim'de Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ilk Bakanlar Kurulu toplantısında, "Adalet Bakanımızdan talep ediyorum, Tunus'un çıkarlarını hedef alan diplomatik pasaport sahipleri ile ilgili soruşturma açılsın, devletin iç ve dış güvenliğine kimse komplo kuramaz." demişti.

Said, yurt dışında Tunus'a komplo kuranların devletin iç ve dış güvenliğini hedef aldığını, bu kişilerin diplomatik pasaport taşımaya haklarının olmadığını söylemişti.

Bunun üzerine 15 Ekim'de Merzuki hakkında Uluslararası Frankofon Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle soruşturma açılmıştı.

Tunus İstinaf Mahkemesi Sözcüsü Habib Tarhani, Merzuki'nin France 24'ün Arapça kanalında yayınlanan ifadeleriyle ilgili Adalet Bakanı Leyla Ceffal'in verdiği izne dayanarak başkentteki Asliye Mahkemesinde Merzuki hakkında soruşturma başlatıldığını söylemişti.

Merzuki ise suçlamaları reddederek, ülkesinin aleyhine çalışmadığını, 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararlarını darbe olarak gördüğünü ve buna karşı çıktığı için hedef alındığını dile getirmişti.