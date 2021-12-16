Haiti'deki faciada ölü sayısı 75'e yükseldi

Bölge basınında yer alan habere göre, salı günü meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

Yetkililer, ölü sayısının 15 artarak 75'e çıktığını, sağlık durumları kritik 56 kişinin tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaşanan trajedi nedeniyle ülke genelinde üç günlük resmi yas ilan edildiğini duyurdu.

Ölü sayısının daha da artabileceği bilgisi paylaşılırken patlamanın etkisiyle 20 evin de küle döndüğü kaydedildi.