Haiti'de patlama: En az 40 ölü
Haiti'de akaryakıt tankeri patladı. En az 40 kişinin öldüğü duyuruldu.
Dünya 14.12.2021, 15:57
Haiti'nin eski başbakanı Claude Joseph, ülkenin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patladığını açıkladı.
Joseph, patlamada 40'tan fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Onlarca yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.
Olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.
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